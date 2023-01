Mercato : Coup de tonnerre, une star du RC Lens sur le départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore buteur face au PSG ce dimanche (3-1), Loïs Openda fait l'objet de nombreuses sollicitations. Le joueur belge du RC Lens susciterait notamment l'intérêt de Leicester. Le club anglais a envoyé des scouts au stade Bollaert-Delelis pour le superviser. Mais dans ce dossier, il faudra certainement mettre la main à la poche.

Auteur d'un but et d'une passe décisive face au PSG, Loïs Openda est reparti sur de bonnes bases après le Mondial. Le joueur du RC Lens a participé activement à la victoire de son équipe ce dimanche et a certainement impressionné les superviseurs, présents dans les tribunes du stade pour le superviser.

Openda supervisé ce dimanche

Selon les informations de Média Foot , Leicester le surveillerait depuis quelques semaines et aurait envoyé des scouts pour observer de plus près sa prestation. Lié au RC Lens jusqu'en 2027, Openda pourrait être sollicité d'ici la fin du mercato hivernal.

La vente d'Openda estimée à 20M€ ?

Recruté contre un chèque de 10M€ en juillet dernier, Openda a vu son prix doubler. Aujourd'hui, l'avant-centre de 22 ans serait estimé à environ 20M€. Un montant, qui pourrait refroidir certaines équipes. Le RC Lens a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne se séparerait pas d'Openda cet hiver, mais qu'il pourrait se montrer à l'écoute lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre...