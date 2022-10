Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar va passer à l’attaque sur le mercato, un club panique

Publié le 6 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Alors que le PSG aurait bel et bien l'intention de revenir à la charge pour le transfert de Milan Skriniar cet été, du côté de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta ne cache pas son inquiétude et surtout son agacement face à cette situation.

En quête d'un renfort défensif durant tout l'été, le PSG a fait le forcing pour le transfert de Milan Skriniar jusque dans les derniers instants du mercato. En vain, l'Inter Milan ayant décidé de camper sur ses positions en réclamant 80M€, un montant que le PSG a refusé d'aligner.

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar

Néanmoins, il semble d'ores et déjà assez clair que le PSG n'a pas dit son dernier mot. En effet, le contrat de Milan Skriniar s'achève en juin prochain, et le club de la capitale souhaiterait profiter de la situation pour revenir à la charge cet hiver en obtenant un transfert au rabais, estimé à 30M€. Et Giuseppe Marotta commence à s'agacer dans ce dossier.

«Ces perturbations sont gênantes»