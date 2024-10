Transferts - PSG : Le pote de Mbappé lâche sa réponse au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté il y a maintenant trois ans en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi est désormais un des cadres du PSG, dont il est un des vice-capitaines. Sous contrat jusqu’en juin 2026, une prolongation est même dans les tuyaux pour l’international marocain. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui aurait bien aimé le rapatrier.

Annoncé sur la piste d’Alphonso Davies (23 ans, Bayern Munich), le Real Madrid prévoit également de se renforcer au poste de latéral droit. Comme indiqué par Relevo, si la Casa Blanca compte encore sur Dani Carvajal (32 ans) et Lucas Vazquez (33 ans), le recrutement d’un joueur à ce poste à l’avenir est étudié. En ce sens, les Merengue sont notamment intéressés par Achraf Hakimi.

Le Real Madrid pensait à un retour d’Hakimi

Un joueur bien connu au Real Madrid, où il a été formé, avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2018, puis l’Inter Milan et le PSG lors de l’été 2021. Selon Relevo, s’il n’est pas forcément considéré comme une priorité, un retour d’Achraf Hakimi, lui qui est très proche de Kylian Mbappé, n’était pas exclu pour autant. Mais l’international marocain (79 sélections) semble plutôt se diriger vers une prolongation avec le club de la capitale.

Hakimi va prolonger avec le PSG

Cela fait quelques semaines qu’une extension du bail d’Achraf Hakimi, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026, est évoquée. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, des discussions en ce sens ont déjà eu lieu entre le PSG et le latéral droit âgé de 25 ans. Ce dernier est aujourd’hui un des cadres du vestiaire et figure parmi les vice-capitaines derrière Marquinhos. Relevo confirme que des négociations ont bien été entamées entre les deux parties et que le club de la capitale veut faire d’Achraf Hakimi un des piliers de son nouveau projet. Le média espagnol ajoute que son salaire à Paris est quoi qu’il arrive hors d’atteinte pour le Real Madrid, qui va donc devoir se pencher sur d’autres pistes afin de dénicher son prochain latéral droit.