Foot - Mercato - PSG

Le feuilleton Mbappé relancé par Jürgen Klopp ?

Publié le 17 septembre 2022 à 00h45 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé voit son nom faire la Une des journaux à nouveau depuis sa prolongation de contrat au PSG. Et alors qu’il semble avoir la cote en Angleterre, seul Liverpool pourrait avoir une véritable carte à jouer dans cette opération.

Kylian Mbappé pourrait finalement quitter le PSG bien plus tôt que prévu. En effet, alors qu’il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2025 en mai dernier, l’ultime année du bail en question ne serait en réalité qu’une option comme L’Équipe le révélait cette semaine. De quoi relancer le feuilleton Mbappé alors qu’en Espagne, on ne voudrait plus de lui au Real Madrid.

Direction l’Angleterre pour Mbappé ?

D’après les informations dernièrement divulguées par Marca , Kylian Mbappé aurait des touches du côté de Manchester United, de Chelsea et de Liverpool. Cependant, d’après les informations divulguées par Fabrizio Romano pour sa chronique Caught Offside , il n’y aurait à ce jour aucune discussion à United au sujet d’une éventuelle offensive pour l’attaquant du PSG. Chelsea est occupé par la nomination de son nouveau directeur sportif, ce qui offrirait un boulevard à Liverpool.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé par... le clan Haaland https://t.co/1wtbqGJciZ pic.twitter.com/QDiRhOZb29 — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Liverpool, seule option probable ?

D’autant plus que Jürgen Klopp avait ouvert la porte en mai dernier à une venue de Kylian Mbappé à Liverpool en affirmant être admiratif du profil du champion du monde tricolore avant que le numéro 7 du PSG décide de prolonger son contrat. Pour rappel, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité en avril 2020 que l’entraîneur de Liverpool avait initié les premiers contacts avec son père Wilfrid. En interview, Mbappé a révélé au printemps dernier que sa mère Fayza Lamari supportait d’ailleurs Liverpool. Le décor est planté.