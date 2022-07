Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Lionel Messi est lancé sur le mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Arrivé il y a un peu moins d'un an au PSG, Lionel Messi s'apprête à disputer sa seconde saisons avec le club de la capitale. Néanmoins, très rapidement, le sujet de son avenir va revenir sur le devant de la scène compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin 2023. Conscient de la situation, le FC Barcelone pourrait bien tenter de rapatrier son ancienne star. C'est en tout cas le souhait de Xavi.

Alors que tout semblait calé pour sa prolongation au FC Barcelone, Lionel Messi a découvert avec surprise à son retour en Catalogne, après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, que le club blaugrana était finalement dans l'incapacité de le conserver. Résultat, le septuple Ballon d'Or s'est retrouvé sur le marché au début du mois d'août, et rapidement une option s'est dégagée, celle de signer au PSG. Le club de la capitale s'est effectivement révélé être la seule opportunité pour Lionel Messi de rester dans un grand club européen. Résultat, les Parisiens ont réalisé l'une des opérations les plus incroyables de l'histoire du mercato en attirant libre celui qui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Cependant, après une première saison poussive, Lionel Messi joue gros cette année avec notamment en point d'orgue la Coupe du monde avec l'Argentine, sa dernière chance de décrocher le titre suprême. Après cela, il sera temps de penser à son avenir puisque son contrat s'achève en 2023.

Xavi réclame le retour de Messi... Laporta n'exclut pas l'idée

Et une option prend déjà de l'épaisseur, à savoir celle d'un retour au FC Barcelone. Selon les informations de Sport , Xavi rêve de rapatrier son ancien coéquipier à l'issue de son contrat avec le PSG. Une tendance confirmée par l'entraîneur du Barça. « Messi ? Maintenant c'est impossible. Il a un contrat. C'est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l'avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça », expliquait récemment Xavi. Avant cela, Joan Laporta avait déjà laissait entendre que le retour de Lionel Messi n'était pas à exclure. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », lançait le président du club blaugrana à ESPN .

Barcelone s'active en coulisses pour Messi

Et visiblement, l'idée fait son chemin en interne. En effet, d'après les informations de MARCA , qui cite des sources au sein du club blaugrana, l'idée des Catalans est d'abord de renouer le lien avec Lionel Messi. Et pour cause, la relation de confiance entre les deux parties a été brisée l'été dernier et l'international argentin en veut toujours à Joan Laporta, qu'il juge responsable de son départ. Par conséquent, avant d'envisager un retour de La Pulga , le Barça va devoir trouver une solution pour réchauffer ses relations avec son ancienne. Mais une chose est sûre, d'après Sport , le FC Barcelone souhaite réellement répondre à toutes les exigences de Xavi, y compris celle de faire revenir Lionel Messi.

Galtier compte sur Messi