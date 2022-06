Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le duo Campos-Henrique va encore frapper sur le mercato

Publié le 20 juin 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

En fins connaisseurs du marché portugais, Luis Campos et Antero Henrique activent différentes pistes en ce sens. Vitinha pourrait être la première recrue du PSG tandis que les négociations ont débuté pour Renato Sanches. Et ce n'est pas tout puisque le club de la capitale s'intéresserait également à Diego Moreira (17 ans), grand talent du Benfica.

Les changements au sein du PSG ont poussé Leonardo au départ. Le directeur sportif brésilien a été remplacé par Luis Campos, nommé conseiller football du club de la capitale. Le dirigeant portugais travaille en collaboration avec son compatriote Antero Henrique. Ce n'est pas donc pas une surprise si les premières pistes concrètes du PSG viennent du Portugal. C'est le cas de Vitinha, qui devrait s'engager pour 40M€ en provenance du FC Porto, tandis que, comme révélé par le10sport.com, les discussions ont débuté avec l'entourage de Renato Sanches.

Le PSG s'active pour un crack portugais