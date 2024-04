Transferts - PSG : La trahison d'Ousmane Dembélé

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato l'été dernier, le PSG a fait quelques bonnes affaires. Le club de la capitale a notamment profité d'une clause fixant le prix d'Ousmane Dembélé à seulement 50M€ pour l'arracher des mains du FC Barcelone. D'ailleurs, Xavi était dégoûté de voir l'international français rejoindre la formation parisienne alors qu'il misait sur lui pour cette saison.

Le PSG s’est montré plutôt actif l’été dernier sur le mercato. Le club de la capitale a fait le ménage dans son effectif en se débarrassant de ses indésirables et de certaines stars comme Lionel Messi et Neymar. Les dirigeants parisiens ont ensuite bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour renforcer les rangs de Luis Enrique.

Le PSG a notamment mis la main sur Ousmane Dembélé. Les Rouge-et-Bleu ont pu profiter d’une clause spéciale dans le contrat de l’international français au FC Barcelone fixant son prix à seulement 50M€. L’ailier de 26 ans a alors rejoint Kylian Mbappé dans la capitale. Mais au Barça , on n’a pas vraiment digéré son départ.

