Transferts - PSG : La date est fixée pour ces deux joueurs !

Amadou Diawara

Ce jeudi, cinq joueurs du PSG ont fait leur retour à l'entrainement : Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Ilyes Housni. Ayant disputé les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, respectivement avec la Juventus et Benfica, Randal Kolo Muani et Renato Sanches devraient reprendre à partir du 23 juillet.

Alors que le PSG a disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs, tous les protégés de Luis Enrique profitent actuellement de leurs trois semaines de vacances. Ainsi, comme annoncé par Le Parisien, ils seront de retour à l'entrainement le 4 aout.

PSG : Retour tardif pour Kolo Muani et Sanches Comme l'a indiqué Le Parisien, les indésirables du PSG ont retrouvé le Campus Poissy ce jeudi. Du moins ceux qui n'ont pas disputé la Coupe du Monde des clubs. En effet, Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Ilyes Housni ont intégré le groupe Espoirs. Et la semaine prochaine, ils seront rejoints par Randal Kolo Muani et par Renato Sanches.