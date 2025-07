PSG - Transfert de Donnarumma : La nouvelle bombe en Italie !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises et changer de club cet été s'il ne prolonge pas très vite. Alertés par la situation du portier italien, Manchester City et le Bayern seraient à l'affût pour boucler sa signature. Pour ne pas voir son gardien partir, le PSG lui aurait proposé un nouveau bail, mais avec un salaire revu à la baisse.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l' AC Milan , Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG . Lors de son arrivée à Paris , le gardien de 26 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026.

PSG : Manchester City et le Bayern en pincent pour Donnarumma

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG dès cet été. Pour ne pas voir son numéro 1 partir librement et gratuitement, le club de la capitale pourrait le vendre s'il ne prolonge pas très vite. Conscients de la situation de Gianluigi Donnarumma, deux géants européens seraient prêts à lui tendre les bras : le Bayern et Manchester City.