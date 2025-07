Officiel : Une star s’annonce au PSG la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos (31 ans) n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs, et ce malgré le sacre en Ligue des champions. Dans un message adressé aux supporters parisiens, le capitaine du club a donné rendez-vous à la saison prochaine, avec de gros objectifs en tête.

C’est la fin d’une longue, très longue saison pour les joueurs du PSG, qui sont passés par toutes les émotions depuis août dernier. Après avoir frôlé l’élimination dès la phase de ligue, le club de la capitale a enchaîné les prestations XXL en Ligue des champions jusqu’au sacre du 31 mai dernier. Une euphorie prolongée au début de l’été avec la Coupe du monde des clubs, marquée par les succès face à l’Atlético de Madrid (4-0), le Bayern Munich (2-0) ou encore le Real Madrid (4-0), jusqu’à la défaite en finale contre Chelsea (3-0). Désormais, place aux vacances, mais avant de se vider l’esprit, Marquinhos a adressé un dernier message aux supporters.

« Je suis fier de notre équipe » « Une saison incroyable avec plein d’émotions et titres est arrivée à la fin. Notre plus belle victoire, c’est de voir comment les couleurs du PARIS SAINT GERMAIN ont été admirées et respectées au monde entier ! Je suis fier de notre équipe/staff pour les objectifs accomplis et encore plus heureux de voir nous supporters porter avec fierté le maillot du PSG. Merci à tous de nous avoir accompagnés de Paris, Munich jusqu’à New Jersey, vous êtes les meilleurs », a écrit Marquinhos sur Instagram.