Transferts : PSG, Guardiola... La mèche est vendue pour le mercato de Messi

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines. Annoncé à Manchester City il y a quelques années ou plus récemment à l'Inter Miami, l'international argentin serait proche de prolonger son contrat à Paris. Les discussions devraient s'accélérer après le Mondial selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Beaucoup pensaient que Lionel Messi allait clôturer sa longue carrière au FC Barcelone. Mais en 2021, l'international argentin prenait tout le monde de court en annonçant son départ, un an après l'épisode du burofax envoyé à ses dirigeants. En froid avec ses supérieurs, la Pulga s'était, ensuite, engagée avec le PSG, qui était parvenu à repousser la concurrence de Manchester City. Alors que le contrat de Messi avec le club parisien arrive à son terme en juin prochain, des rumeurs commencent à apparaître sur son avenir.

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi est attendu au tournant au Qatar https://t.co/C3pMJAVwB9 pic.twitter.com/s6zaieOLTg — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

« City ? Je pense que c'est trop tard »

Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague a tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier. Dans un entretien à Metro, il a d'ores et déjà fermé la porte à une arrivée en Premier League, notamment à Manchester City, entraîné par Pep Guardiola. « Manchester City ? Je pense que c'est trop tard. Il a appris l'anglais pendant un an et demi avant d'aller à Paris, au cas où. Le style ne lui convient pas maintenant. C'est fini, je crois » a déclaré le journaliste espagnol.

Messi vers une prolongation au PSG ?

The Times avait également évoqué une possible arrivée de Messi à l'Inter Miami, mais en réalité, il serait proche de signer un nouveau contrat avec le PSG. « Il n'ira pas à l'Inter de Miami, pas encore, ça n'a pas de sens. Il est proche de rester plus longtemps à Paris » a déclaré Balague.

Les négociations vont s'accélérer après le Mondial

Concentré sur sa dernière Coupe du monde, Messi ne s'est pas encore penché sur ce sujet. Mais les négociations avec le PSG devraient s'accélérer au début de l'année 2023. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le conseiller sportif, Luis Campos, devrait piloter ce dossier et essayer de trouver un accord avec Messi.