PSG : Galtier reçoit une étonnante réponse pour la fin du mercato

Publié le 28 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

La fin du mercato approche à grands pas, mais Christophe Galtier attend encore au moins trois nouveaux renforts. Des arrivées qui seront débloquées par des départs. Mais le PSG a-t-il vraiment besoin de trois nouveaux joueurs ? C'est la question que se pose Dave Appadoo.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a recruté quatre joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Toutefois, depuis l'arrivée du milieu de terrain du LOSC, c'est le calme plat. Et pour cause, le club de la capitale doit vendre avant de passer à l'action sur certains dossiers. Une situation qui agace Christophe Galtier qui ne manque pas de rappeler qu'il attend encore des recrues.

Galtier annonce que ça va bouger

« Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas », confiait-il en conférence de presse. Trois joueurs sont attendus par Christophe Galtier, à savoir un milieu de terrain qui sera probablement Fabian Ruiz, un défenseur central alors que la piste Milan Skriniar se refroidit de jour en jour, et un attaquant, qui ne sera pas Bernardo Silva, comme révélé par le10sport.com.

3 recrues attendues au PSG ?

Et Christophe Galtier ne cache pas son impatience : « Évidemment, plus tard ça arrive, plus c’est difficile à intégrer. Mais généralement, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut-niveau, qui ont aussi cette capacité à pouvoir s’intégrer rapidement. Mais évidemment que plus tôt les joueurs arrivent, mieux c’est, mais c’est encore l’incertitude et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On n’est pas le seul grand club à se retrouver dans cette situation, il faut s’adapter et faire en sorte d’avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions . »

«Ils n’ont pas besoin de trois renforts»