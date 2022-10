Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Feu vert sur le mercato pour la prochaine recrue XXL

Publié le 30 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar arrivera au terme de son contrat avec l’Inter Milan en juin prochain. Et alors que Luis Campos envisage toujours de faire venir le défenseur slovaque en janvier au Parc des Princes, ce dossier semble bien engagé pour le PSG.

Dès le mois de septembre dernier, sur RMC Sport , Luis Campos affichait de grands regrets quant à l’issue du mercato estival du PSG, et notamment son échec dans les négociations avec l’Inter Milan au sujet de Milan Skriniar (27 ans) qui était une priorité : « C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », confiait le conseiller sportif du PSG sur cet épineux dossier.

Skriniar bientôt sur le marché ?

Et alors que son contrat avec l’Inter prendra fin en juin prochain, Milan Skriniar est-il toujours un objectif atteignable pour le PSG qui envisage de revenir à la charge cet hiver ? À en croire les révélations du Corriere dello Sport, l’Inter Milan présente un bilan économique instable. Avec le gouvernement chinois qui rapatrie les capitaux installés à l’étranger, l'Inter est contrainte d’agir en autofinancement et un transfert de Skriniar pourrait donc devenir inévitable, même en cas de prolongation. En clair, le PSG se retrouve désormais en position de force dans ce dossier.

L’Inter n’exclut aucun scénario