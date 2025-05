Transferts - PSG : Feu vert pour le prochain attaquant !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG ces dernières semaines, Maghnes Akliouche devrait quitter l’AS Monaco durant le mercato estival comme l’a confirma sa direction. Le PSG a donc le feu vert s’il veut tenter sa chance avec le jeune crack de la Principauté, même si ce dossier est loin d’être réglé.

Et si le PSG recrutait un autre phénomène de Ligue 1 comme il l’a fait ces deux dernières années avec Bradley Barcola et Désiré Doué ? Depuis plusieurs semaines, le nom de Maghnes Akliouche (23 ans, AS Monaco) est évoqué avec insistance pour le club de la capitale, d’autant que le jeune attaquant sort d’une grosse saisons sur le Rocher. Et le PSG a le champ libre pour tenter sa chance avec Akliouche…