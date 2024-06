Transferts - PSG : C’est terminé pour une star de Premier League ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone défierait le PSG en coulisses pour le transfert de Luis Diaz. L’international colombien de Liverpool a la cote sur le marché. Cependant, que ce soit le Barça ou le Paris Saint-Germain, aucun des deux clubs n’aurait sa chance dans la course à la signature pour Diaz. Les Reds auraient à cœur de poursuivre avec Luis Diaz la saison prochaine.

Luis Diaz (27 ans) aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG selon divers médias dont Foot Mercato dans le cadre du mercato estival. Et ce, quand bien même le10sport.com vous dévoilait en mars dernier que ce dossier n’était pas d’actualité au Paris Saint-Germain et qu’il avait été ouvert par Antero Henrique qui ne travaille plus pour le PSG en coulisses.

Mercato - PSG : Un transfert relancé à Paris après un échec ? https://t.co/iXHpjRgMNK pic.twitter.com/9ZJpDoT0ea — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le Barça n’a pas dégainé d’offre, le PSG attend : Liverpool ne veut pas vendre

Pour autant, la tendance est toujours à une éventuelle arrivée de Luis Diaz au PSG ou bien au FC Barcelone. D’après les informations divulguées de The Athletic, Deco serait un fervent admirateur du profil de l’ailier virevoltant de Liverpool. Toutefois, malgré l’intérêt concret du directeur sportif du Barça , aucune offensive n’aurait vu le jour que ce soit auprès du clan Diaz ou bien des Reds qui attendraient au moins un retour sur leur investissement de 59M€. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de doubler le FC Barcelone ? Il ne faudrait pas vraiment compter là-dessus. Arne Slot a hérité du groupe de Jürgen Klopp et n’envisagerait nullement de perdre le Colombien. Il serait une des clés du nouveau projet.

«Je suis très heureux à Liverpool»