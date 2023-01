Transferts - PSG : C’est confirmé, un dossier brûlant du mercato bientôt réglé ?

Dimanche soir, Marquinhos a confirmé la tendance d’une prolongation de son contrat imminente avec le PSG. Il semblerait qu’un ultime point soit à régler pour le défenseur international brésilien, à savoir la durée de ce futur bail qui sera portée soit jusqu’en 2026 soit jusqu’en 2027.

Interrogé en zone mixte après la défaite du PSG face au RC Lens dimanche, soir, Marquinhos (28 ans), a indiqué qu’il était tout proche de prolonger son contrat dans la capitale : « On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! », a indiqué le capitaine du PSG.

Après avoir officialisé mercredi dernier le nouveau contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026, le PSG va donc rapidement suivre le pas avec Marquinhos et se montre plus que jamais au taquet sur les prolongations de ses cadres, conformément aux révélations exclusives du 10sport.com en décembre.

Marquinhos confirms negotiations for his new contract with PSG are now very advanced: “Yes, talks are progressing well”, told L’Équipe. 🔴🔵🇧🇷 #PSGLength of the contract, one of the final steps before it will be signed — 2026 or 2027. pic.twitter.com/TSNI41Pilc