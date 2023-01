Transferts - PSG : Campos veut boucler un coup à 0€, le Barça s’en mêle

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos aurait la possibilité de mettre la main sur une pépite du football allemand contre la modique somme de… 0€ ! À moins que le conseiller football du PSG soit battu par le FC Barcelone pour Youssoufa Moukoko.

Youssoufa Moukoko a soufflé sa 18ème bougie le 20 novembre dernier. Et en raison de l’indisponibilité de Sebastien Haller qui se bat depuis l’été dernier contre un cancer, le jeune international allemand de 18 ans a pu bénéficier d’un temps de jeu conséquent au Borussia Dortmund et a donc eu la possibilité d’empiler les buts. Ce qui aurait fait grimper sa cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG selon Sport BILD.

Luis Campos surveillerait Youssoufa Moukoko

Conseiller football du PSG, Luis Campos songerait à attirer Youssoufa Moukoko au Paris Saint-Germain afin de satisfaire les demandes de Kylian Mbappé qui aimerait voir un attaquant axial débarquer au PSG. C’est en effet l’information communiquée par Sport BILD ces dernières heures. Pour autant, la bataille s’annonce épique avec le FC Barcelone.

Le Barça compterait faire de Moukoko le remplaçant de Lewandowski