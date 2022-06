Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Une grosse vente déjà plombée pour le mercato ?

Publié le 21 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré la cote XXL dont il dispose sur le marché des transferts et la grosse vente qu’il aurait pu représenter pour les finances de l’OM, Bamba Dieng a décidé de rester au sein du club phocéen la saison prochaine et permettra donc pas de remplir les caisses de Pablo Longoria.

Dès le mois de mai dernier, à l’occasion des Trophées UNFP, Bamba Dieng avait fait une annonce claire sur son avenir à l’OM : « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », indiquait l’attaquant sénégalais de 22 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dieng était déjà annoncé partant lors du dernier mercato hivernal avec de vifs intérêts de Newcastle et Fenerbahçe à son égard, mais il avait finalement décidé de rester au Vélodrome. Et il semble bel et bien déterminé à découvrir la Ligue des Champions dans les rangs de l’OM l’an prochain.

Dieng refuse de partir

Comme l’a annoncé La Provence lundi, plusieurs clubs étrangers sont encore venus aux renseignements pour Bamba Dieng en vue d’un transfert durant ce mercato estival, et notamment Fribourg en Allemagne. Mais l’international sénégalais aurait déjà acté le fait qu’il ne bougerait pas de l’OM, alors que sa direction se retrouve pourtant dans l’obligation de boucler plusieurs ventes d’ici la fin de l’été pour équilibrer ses comptes.