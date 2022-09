Foot - Mercato - OM

OM : Un rêve finalement permis pour Longoria avec Saliba ?

Publié le 30 septembre 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria se serait bel et bien entretenu avec le clan William Saliba afin de tâter le terrain quant à un retour à l’OM. En vain, mais en parallèle, le Français jouerait la montre pour sa prolongation de contrat à Arsenal.

William Saliba pas encore déterminé à prolonger à Arsenal ? Avant son retour cet été de prêt de l’OM, Saliba n’avait jusqu’ici jamais joué un match officiel avec l’équipe première des Gunners . De quoi jouer sur son avenir ?

«Je suis à la maison ici»

La situation a depuis bien changé. William Saliba est automatiquement sélectionné par Mikel Arteta dans le onze de départ d’Arsenal et semble déjà avoir été adopté par les supporters des Gunners qui lui ont dédié un chant. L’occasion pour lui de caresser le désir de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 ? Pour Sky Sports, Saliba faisait passer le message suivant ces derniers temps. «Je suis à la maison ici. J’aime Londres, j’aime le club. J’aime tout, je me sens à la maison ici».

Mercato - OM : L’annonce de l’OM sur le départ d’Eyraud https://t.co/sthjfrlQJc pic.twitter.com/vDomlG4Dn0 — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Dans le viseur de plusieurs clubs, Saliba temporise