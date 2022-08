Foot - Mercato - OM

Saliba a aidé Longoria à boucler un joli coup sur le mercato

Publié le 2 août 2022 à 16h10 par Dan Marciano

A la recherche d'un piston gauche, l'OM a accueilli dans son groupe Nuno Tavares. Le joueur de 22 ans a été prêté sans option d'achat par Arsenal. Arrivé à Marseille, il est revenu longuement sur son arrivée en France. Lors de cet entretien, l'international portugais a confirmé que William Saliba avait joué un grand rôle

Igor Tudor tient ses pistons. A droite, le technicien croate pourra compter sur Jonathan Clauss. Pour renforcer le côté gauche, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Nuno Tavares. Un temps proche de l'Atalanta, le joueur portugais a finalement été prêté sans option d'achat par Arsenal à l'OM.

« Saliba m’a parlé de ce grand club »

Arrivé à l'OM, Nuno Tavares s'est prononcé sur ses débuts en France et s'est attardé sur le rôle de William Saliba dans son transfert. « J’ai parlé avec Saliba. Il m’a parlé de ce grand club, évidemment des supporters qui sont vraiment bons. Il m’a dit qu’ils étaient à fond derrière leur équipe durant un match. Il m’a parlé de l’Academy, la façon dont il joue, la confiance qu’ils avaient » a confié le joueur lors d'un entretien accordé aux médias du club.

« Je veux marcher dans leur pas du mieux que je peux »