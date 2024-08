Transferts - OM : Mercato de folie à Marseille, une offre de 16M€ est partie !

Thomas Bourseau

L’OM s’est une nouvelle fois montré très actif sur le marché des transferts. Jonathan Rowe (21 ans) pourrait devenir la 10ème recrue du club phocéen si jamais les Marseillais venaient à convaincre Norwich avec leur prêt d’une saison assortie d’une obligation d’achat pour un deal de 16M€. La presse anglaise se veut optimiste.

L’Olympique de Marseille ne se trouve pas dans une situation critique en cette fin de mercato dans le sens des arrivées, contrairement aux départs de Chancel Mbemba et d’autres indésirables placés dans le loft qu’est l’équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin que le club phocéen veut boucler. Elye Wahi a été la 9ème recrue estivale de l’OM, mais pourrait ne pas être la dernière.

Mercato : L'OM dégaine une offre, un transfert prend forme ? https://t.co/5b7EmPoJtw pic.twitter.com/xR3zdWRuDy — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

L’OM en est à sa troisième proposition pour Rowe

Ces dernières heures, plusieurs options seraient à l’étude à l’Olympique de Marseille dont les pistes menant à Jonathan Rowe et Neal Maupay, un ailier de Championship et un attaquant de Premier League passé par la France à Nice, Saint-Étienne et Brest. Concernant Rowe, le comité directeur de l’OM n’en serait pas à son coup d’essai puisqu’une troisième offre aurait été formulée à Norwich City pendant le week-end dernier à en croire les informations de John Percy.

Une opération globale de 16M€, l’ultime offre de l’OM ?

Le journaliste du Daily Telegraph a d’ailleurs donné les détails de la proposition de l’OM pour le club de Championship au sujet de Jonathan Rowe. Afin de convaincre Norwich de céder son ailier anglais de 21 ans à un prix abordable, l’Olympique de Marseille aurait proposé un prêt d’une saison assorti d’une obligatoire d’achat pour un montant total de 16M€. Les différentes parties engagées dans le feuilleton estimeraient qu’un accord devrait être trouvé quoi qu’il arrive d’ici la fin du mercato estival le 30 août prochain. L’OM devrait donc recruter un 10ème joueur cet été.