Transferts - OM : Longoria va déjà connaître un gros échec sur le mercato

Le début de saison de l'OM a permis d'identifier les manques de l'effectif d'Igor Tudor. Sur le plan offensif, le club phocéen ne s'est pas montré assez tueur et Alexis Sanchez était bien trop souvent esseulé. Luis Suarez n'ayant pas donné satisfaction, Pablo Longoria viserait Marcus Thuram. Or, le dossier d'annonce très compliqué.

Après une entame tonitruante, l'OM a calé, laissant filer sa deuxième place au championnat et la qualification pour les huitièmes en Ligue des champions. Un véritable coup de massue pour Pablo Longoria qui pensait avoir fait le plus dur en signant onze recrues durant le mercato estival. Conscient des manques de son équipe, le président de l'OM veut se rattraper cet hiver. En attaque, il s'est lancé dans le dossier Marcus Thuram, libre de tout contrat en juin prochain mais il devra faire face à une énorme concurrence et aux prétentions salariales de l'attaquant des Bleus .

Longoria veut Thuram, mais il n'est pas seul

Les difficultés de l'OM en attaque ont sauté aux yeux de Pablo Longoria qui souhaiterait rectifier le tir cet hiver. Pour L'Equipe , le club phocéen serait bel et bien intéressé par l'attaquant du Borussia Monchengladbach. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant a tapé dans l'oeil des grosse cylindrées européennes. Pour BILD , huit autres clubs seraient sur le coup. Le quotidien allemand fait écho des intérêts du Bayern Munich, Dortmund, Séville, l'Atletico Madrid, Newcastle, Aston Villa, la Juventus et l'Inter Milan. Une concurrence phénoménale pur un joueur dont le prix a été fixé à 10M€ et qui devrait prendre sa décision après le Mondial. De plus, le salaire réclamé par Thuram risque de freiner sérieusement l'OM.

Le salaire XXL de Thuram

Fort de son statut de second meilleur buteur de Bundesliga derrière Christopher Nkunku, Marcus Thuram a fixé ses exigences salariales. D’après Ignazio Genuardi, il réclamerait une rémunération annuelle de 10M€. Difficile d'imaginer l'OM être en capacité d'assumer le coût du transfert et le salaire du joueur...