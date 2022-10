Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a pris un mur sur le mercato cet été

Publié le 2 octobre 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria a essuyé un énorme échec sur le mercato à l’intersaison. Déterminé à conserver William Saliba qui n’était passé qu’en prêt sans option d’achat à l’OM, le dirigeant espagnol aurait discuté avec l’agent de Saliba pour prendre la température au sujet d’un transfert définitif, mais s’est heurté au mur Arsenal.

Après un exercice de prêt particulièrement réussi, ce qui lui a notamment ouvert les portes de l’Équipe de France, William Saliba aurait pu rester à l’OM après l'expiration de son prêt sans option d'achat. C’était du moins la volonté de Pablo Longoria. Le président de l’OM aurait tout tenté pour que Saliba ne dispute pas sa première rencontre officielle avec Arsenal et devienne incontournable chez les Gunners .

Longoria a tenté un coup avec son agent, mais Arsenal a fermé la porte pour Saliba

D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano pour Caught Offside , Pablo Longoria serait allé jusqu’à discuter avec l’agent de William Saliba à l’intersaison afin de se rapprocher d’un accord pour que l’international français devienne définitivement un joueur de l’OM. « L'Olympique de Marseille a eu une rencontre directe avec l'agent de Saliba en août, mais il était alors impossible de négocier le prix avec Arsenal, qui considérait William comme intouchable. Il n'y a même pas eu de discussion directe ».

