Transferts - OM : La recrue de l'été, c'est lui !

Thomas Bourseau

Ils ont été nombreaux à se succéder en conférence de presse de présentation au fil du mercato estival. Et pour cause, l'OM a bouclé douze recrues, sans compter l'entraîneur qui fut la première de tous. Roberto De Zerbi a d'ailleurs été la clé de plusieurs transferts comme celui de Mason Greenwood par exemple. Et sa présence fait l'unanimité dans le vestiaire marseillais.

Cet été, l'Olympique de Marseille a fait peau neuve à l'initiative du tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia. Au fil du mercato, le club phocéen a recruté pas moins de douze joueurs dont Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Le président et son conseiller sportif ont néanmoins débuté le façonnement de cet effectif avec la nomination du nouvel entraîneur : Roberto De Zerbi.

«Le coach est venu me voir très vite dans la semaine»

Et alors que Leonardo Balerdi était le capitaine dès le coup d'envoi de la saison, l'Argentin a cédé le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg à Strasbourg (0-1) qui s'est confié sur ce processus initié par Roberto De Zerbi. « Le coach est venu me voir très vite dans la semaine, en me disant que j'allais être capitaine sur ce match. Il m'a dit des choses simples. Vous savez, parfois, il ne faut pas compliquer la situation. Je connais la valeur de porter ce brassard. Mais, encore une fois, cela ne va pas me changer ».

«Je l'apprécie beaucoup tactiquement, techniquement, humainement»

Pierre-Emile Hojbjerg a livré une interview à L'Equipe, publiée dans les colonnes de vendredi. L'occasion pour l'international danois de 29 ans et patron du milieu de terrain de dire tout le bien qu'il pense de son entraîneur à l'OM qui n'est autre que Roberto De Zerbi. « Je l'apprécie beaucoup tactiquement, techniquement, humainement. Relever ce challenge ici à l'OM, on sait que ce n'est pas facile. On le fait avec une grande motivation, et je sens un entraîneur qui montre le chemin. Quand tu essayes toujours d'être honnête, correct dans tout ce que tu fais, à la fin tu remporteras quelque chose. Est-ce que je peux dire qu'on va gagner tous les matches ? Bien sûr que non. Mais je peux dire qu'on sera une équipe qui travaillera dur pour devenir la numéro un ».