Transferts - OM : La colère noire de Longoria, tout est relancé pour Aubameyang ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a bien débuté à l’OM avec en l’espace d’un mois la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur et les arrivées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné. Au rayon des départs, Pierre-Emerick Aubameyang semblait sur le point de signer un contrat en or en Arabie saoudite. Mais c’était avant le retournement de veste de Pablo Longoria, très en colère, selon La Provence.

Pierre-Emerick Aubameyang a été l’homme fort de la saison dernière à l’OM au cours de laquelle il a inscrit 30 buts pour 11 passes décisives à destination de ses coéquipiers en 50 matchs disputés. En juin dernier, le Gabonais a soufflé sa 35ème bougie et songerait à quitter la cité phocéenne un an seulement après son arrivée et quand bien même il avait annoncé à Prime Video qu’il serait de la partie la saison prochaine avec le nouvel entraîneur au terme de l’exercice 2023/2024.

Mercato - OM : Un transfert déjà à oublier ? https://t.co/6CdarpOql4 pic.twitter.com/c95C3dCQtS — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Un contrat en or pour Aubameyang en Arabie saoudite, l’OM n’a pas dit son dernier mot

La tendance actuelle n’est pas ou plus à une volonté de Pierre-Emerick Aubameyang de poursuivre sa carrière du côté de l’OM. Al-Qadsiah lui formulerait une offre contractuelle que le serial buteur de l’OM ne pourrait pas refuser. La Provence évoque un contrat de deux saisons, qui serait d’ailleurs le plus rémunérateur de sa carrière. En Saudi Pro League, il percevrait un salaire annuel de 10M€. Toutefois, alors que la réunion entre les présidents de Ligue 1 a engendré certaines voix qui sont montées dans les tours pour les droits TV du championnat de France dimanche, Pablo Longoria ne serait toujours pas « redescendu » d’après le quotidien.

Une question de principes pour Longoria, le feuilleton Aubameyang relancé ?

Au point où le président de l’OM refuserait catégoriquement de laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang à présent. Et ce, quand bien même les dirigeants de l’Olympique de Marseille semblaient s’être fait une raison ces derniers jours quant au départ du Gabonais pour l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Pablo Longoria aurait peu apprécié le fait qu’Aubameyang ne lui ait pas ouvertement fait part de ses envies d’ailleurs en face à face et du comportement adopté par la star de l’OM. Ce serait tout bonnement une question de « principes » pour Pablo Longoria qui avait pour idée de faire de Pierre-Emerick Aubameyang et de Leonardo Balerdi les deux tauliers de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine à l’OM.

Longoria préparé à bloquer le départ d’Aubameyang !

Pablo Longoria serait si remonté qu’à l’instant T, le président de l’OM se dirait même enclin à l’idée de bloquer le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Le patron de l’Olympique de Marseille refuserait d’entendre parler d’un transfert ou d’un départ de son attaquant star pour le moment selon La Provence qui souligne en parallèle que Longoria aurait ouvert les discussions avec le clan Aubameyang ces derniers temps afin d’évoquer une revalorisation salariale pour ses services rendus et l’absence des primes européennes de la saison dernière. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Aubameyang à présent.