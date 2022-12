Transferts - OM : Coup de tonnerre sur le mercato, Longoria refuse une offre à 12M€

Arthur Montagne

Peu utilisé par Igor Tudor durant la première partie de saison, Gerson a réclamé son transfert et s’est même rendu au Brésil en attendant un éventuel transfert à Flamengo. Néanmoins, le club brésilien n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’OM qui a refusé une offre de 12M€ pour son milieu de terrain, comme révélé par le10sport.com.

S’il ne fallait identifier qu’un seul grand perdant du changement d’entraîneur à l’OM, un nom reviendrait avec évidence, à savoir celui de Gerson. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien était une demande du technicien argentin qui a poussé l’OM à le recruter. Résultat, le club phocéen n’a pas hésité à lâcher plus de 20M€ pour son transfert. Mais depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille, Gerson se contente d’un rôle de remplaçant, ce qui ne lui convient plus.

EXCLU @le10sport : Flamengo propose 12 M€ pour Gerson, l’OM ne transige pas du tout et veut 20. Forte chance de voir le Brésilien terminer la saison à Marseillehttps://t.co/rR4RlyTguO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 30, 2022

L’OM refuse 12M€ pour Gerson…

Par conséquent, l’international brésilien a décidé de réclamer son départ et s’est même rendu au Brésil dans l’attente d’un accord entre l’OM et Flamengo. Un accord qui pourrait ne jamais arrivé. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Flamengo a proposé 12M€ pour ce transfert. Une somme très éloignée des 20M€ réclamés par Pablo Longoria.

… qui devrait rester à l’OM

Par conséquent, l’option la plus probable est qu’il reste à l’OM où la situation pourrait devenir très tendue. Et pour cause, Igor Tudor ne semble pas beaucoup plus compter sur Gerson malgré la blessure d’Amine Harit...