Transferts : Nouveau crack pour De Zerbi, la réponse tombe enfin !

Axel Cornic

Considéré comme l’une des nouvelles grandes promesses du football argentin, Valentin Carboni a tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui aimerait beaucoup l’avoir sous ses ordres à l’Olympique de Marseille. Mais ce dossier n’est pas si simple, puisque l’Inter réclamerait près de 40Me pour laisser filer sa pépite, qui pourrait même rester pour aider Simone Inzaghi la saison prochaine.

L’été est encore long et l’OM a bien l’intention d’en profiter ! En plein changement avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et le début d’un tout nouveau projet, le club phocéen lorgne plusieurs autres recrues après Lilian Brassier, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood. Et c’est notamment le cas du côté de la Serie A...

Carboni n’est pas la priorité pour le moment, mais...

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Valentin Carboni est lié à celui de l’OM. Il faut dire que le milieu offensif de 19 ans a tout pour plaire et il l’a montré la saison dernière, lors d’un prêt concluant à Monza. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que cette piste aurait été mise en stand-by, avec De Zerbi qui se concentrerait surtout sur la possible arrivée de Eddie Nketiah, attaquant d’Arsenal. Elle pourrait être relancé plus tard dans le mercato, même si le coach marseillais joue avec le feu.

« Avec Carboni, nous avons une option supplémentaire »

Car du côté de l’Inter, on pourrait très bien décider de garder Carboni pour lui donner enfin sa chance avec l’équipe première. « Il fait partie de l’avenir de l’Inter. Avec Carboni, nous avons une option supplémentaire » a récemment expliqué Simone Inzaghi, le coach interista. « Le fait d’avoir Carboni dans l’équipe peut nous améliorer. Vous avez tous vu ce qu’il sait faire, nous n’avons pas beaucoup de joueurs avec ses caractéristiques pour le un contre un, mais nous compensons avec beaucoup d’autres qualités que nous avons dans l’effectif ».