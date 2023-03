Transferts : Mbappé reçoit enfin une bonne nouvelle au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Kylian Mbappé ne cesse de réclamer depuis plusieurs mois le recrutement d’un nouveau buteur au PSG pour venir occuper le rôle de pivot, Randal Kolo Muani fait partie des options à l’étude de la part de Luis Campos. Et le joueur de l’Eintracht Francfort ouvre la porte à un transfert…

Après la nouvelle désillusion du PSG, éliminé dès le stade des 8e de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, c’est un mercato estival agité qui semble se préparer en coulisses. Luis Campos semble bien déterminé à rectifier le tir et à faire venir du renfort l’été prochain, notamment dans l’optique de satisfaire Kylian Mbappé.

Mbappé veut un buteur au PSG

Ces derniers mois, l’international français n’avait en effet pas hésité à faire savoir qu’il souhaitait le recrutement d’un buteur au PSG, qui le déchargerait du rôle de pivot. À cet effet, plusieurs pistes ont donc été activées par Campos, dont celle menant à Randal Kolo Muani qui côtoie justement Mbappé en équipe de France.

« J’ai toujours rêvé des grands clubs »