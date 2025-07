Transferts - Mbappé : Le Real Madrid a tranché pour son remplaçant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand gagnant de l’absence de Kylian Mbappé, hospitalisé pour une gastro-entérite aiguë, au début de la Coupe du monde des clubs, Gonzalo Garcia a logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs. Cependant, le Real Madrid n’a pas l’intention d’écouter les offres pour son attaquant âgé de 21 ans, que ce soit pour un prêt ou un transfert.

Personne ne s’y attendait, mais un nouvel attaquant est en train d’éclore au Real Madrid. La Casa Blanca s’est envolée pour la Coupe du monde des clubs sans Endrick, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, et a ensuite dû faire sans Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a raté toute la phase de groupe de la compétition, après avoir été hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë, avant de faire son retour contre la Juventus (1-0) en quarts de finale.

« Gonzalo a reçu des offres de l'Angleterre, de l'Italie et de la moitié de l'Espagne » C’est alors le jeune Gonzalo Garcia qui a été lancé dans le grand bain par Xabi Alonso et force est de constater que c’est une réussite. Titularisé lors des cinq matchs disputés par le Real Madrid, l’attaquant âgé de 21 ans totalise 4 buts et 1 passe décisive depuis le début de la Coupe du monde des clubs. Le technicien espagnol lui a maintenu sa confiance malgré le retour de Kylian Mbappé dans le groupe, toujours diminué physiquement, et Gonzalo Garcia a su saisir sa chance.