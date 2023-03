Transferts : Mbappé est fixé pour son pote au PSG

La rédaction

Le PSG commence déjà les grandes manœuvres pour le mercato estival. Le club est déjà sûr de voir le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar débarquer et veut aussi se renforcer en attaque, puisqu'un membre de la MNM devrait quitter le club cet été. Pour se faire, les dirigeants parisiens lorgneraient deux joueurs de l'équipe de France : Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Et pour ce qui est de Thuram, le grand ami de Mbappé, la concurrence est rude, surtout en Italie...

Le PSG va devoir batailler sur la scène européenne pour boucler des transferts de joueurs réputés en Europe. C'est le cas de Marcus Thuram, présent au Borussia Monchengladbach depuis 2019 et qui a marqué 11 buts cette saison. Et en cas d'échec de Randal Kolo Muani, c'est bien Marcus Thuram qui sera la priorité du PSG...

Le PSG veut Thuram...

Selon des informations de La Chaîne L'Équipe , Marcus Thuram sera l'une des priorités du PSG lors du mercato estival. Une aubaine pour Kylian Mbappé, Marcus Thuram étant, selon Le Parisien , très proche du capitaine des Bleus depuis la Coupe du monde.

...qui a déjà reçu une offre de la part de l'Inter Milan

Toutefois, selon des informations de Rudy Galetti, le PSG ne sera pas le seul sur le dossier Marcus Thuram. En effet, l'Inter Milan serait le seul et unique club en Europe à avoir formulé une offre concrète de contrat à l'attaquant du Borussia M'Gladbach. Reste à savoir si Mbappé pourra convaincre Thuram de le rejoindre cet été au PSG.