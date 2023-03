Il martyrise Mbappé, le PSG tombe sous le charme

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on prépare déjà le prochain mercato estival. Qui rejoindra l’effectif de Christophe Galtier ? Attendu depuis l’été dernier, Milan Skriniar va débarquer dans la capitale afin de renforcer la défense centrale. Mais voilà que le Slovaque pourrait ne pas venir seul au PSG. En effet, Luis Campos étudierait d’autres dossiers et un adversaire de Kylian Mbappé l’aurait visiblement interpellé.

Avec la nouvelle élimination du PSG en Ligue des Champions, du lourd est annoncé pour cet été. En effet, le club de la capitale pourrait profiter du mercato pour se reconstruire. La question est donc de savoir qui viendra à Paris en vue de la saison prochaine. De nombreux noms circulent et Milan Skriniar, annoncé comme la priorité en défense centrale depuis l’été dernier, a déjà annoncé sa signature avec le PSG. Le Slovaque est donc attendu, mais voilà que Luis Campos pourrait bien faire venir un renfort dans ce secteur pour épauler Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Et selon les informations de 90min , une pépite de Ligue 1 aurait tapé dans l’oeil des Parisiens.

Doukouré dans le viseur du PSG…

Le 28 décembre dernier, le PSG s’imposait contre Strasbourg (2-1). Une victoire acquise dans la douleur, au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Durant cette rencontre, le crack de Bondy a toutefois été bien marqué par son adversaire, Ismaël Doukouré. Et cela n’aurait visiblement pas échappé à Luis Campos. En effet, depuis cette rencontre, le PSG s’intéresserait au prometteur défenseur central de 19 ans.

… et d’autres cadors européens

Le fait est que les performances d’Ismaël Doukouré n’ont pas seulement interpellé le PSG. En effet, à travers l’Europe, on est également très intéressé par le crack de Strasbourg. L’Atalanta Bergame, le FC Séville, mais aussi des cadors de Premier League à l’instar d’Arsenal et Newcastle. Les deux clubs anglais suivraient Doukouré depuis la saison dernière et alors que des émissaires auraient été envoyés pour le superviser avec les U20 de la France, ce qu’il a montré aurait été apprécié.