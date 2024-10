Transferts : L’OM déballe son plan pour le nouvel attaquant !

Thomas Bourseau

L’OM a déboursé la coquette somme de 30M€ cet été pour qu’Elye Wahi puisse combler le vide laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite. Comme le Gabonais, Wahi ne signe pas des débuts XXL en termes de statistiques à Marseille. Mais Geronimo Rulli ne tire pas la sonnette d’alarme.

Elye Wahi ne vit pas des débuts tonitruants du côté de l’OM. Malgré son but dès sa première apparition en Ligue 1 contre Brest (5-1), Wahi n’a pas su enchaîner lors de ses quatre autres matchs disputés sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

«C'est un très grand joueur»

Transféré contre 30M€ cet été du RC Lens, Elye Wahi va finir par justifier cet investissement effectué par l’OM d’après Geronimo Rulli. « C'est un très grand joueur, Elye Wahi, mais il est aussi très jeune et on sait tous que dans le football, et surtout quand on est jeune, on vit souvent des hauts et des bas. On veut tous qu'il performe tout de suite, on attend tous quelque chose de lui tout de suite, mais il faut du temps ».

«On doit tous être là derrière lui, le soutenir, l'aider»

En conférence de presse, le gardien argentin de l’OM a d’ailleurs communiqué la marche à suivre pour qu’Elye Wahi parvienne à réussir à Marseille. «Il y aura des hauts et des bas, mais le plus important c'est qu'il ait la confiance de tous ses partenaires, et il l'a. On doit tous être là derrière lui, le soutenir, l'aider, je n'ai aucun doute».