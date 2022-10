Foot - Mercato - OM

Transferts : L’OM annonce du mouvement pour le mercato

Publié le 22 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, l’OM pourrait se montrer actif au cours de cette période. Le président Pablo Longoria annonce la couleur et laisse très clairement entendre qu’il y aura du mouvement, autant dans le sens des arrivées que celui des départs.

L’été dernier, l’OM a accueilli pas moins de douze nouvelles recrues avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et Amine Harit. Et le prochain mercato de janvier pourrait également s’annoncer très mouvementé pour le club phocéen…

Longoria annonce du mouvement pour janvier

Interrogé sur RMC Sport jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria a fait une annonce claire à ce sujet : « Renforcer l'équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l'équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu... Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques », confie Longoria.

