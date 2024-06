Transferts : Le rendez-vous de la dernière chance pour le PSG ?

Thomas Bourseau

À 18 ans, Leny Yoro est l’un des joueurs les plus en vogue du marché des transferts. Le défenseur central du LOSC est convoité à la fois par le PSG et le Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi refuserait de se laisser déborder par les Merengue et auraient pris les choses en main à Londres.

Leny Yoro est sans contestation possible l’une des pistes privilégiées du PSG pour ce mercato estival. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous dévoilait que le club parisien avait pour objectif d’attirer un ailier gauche dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé, mais aussi un milieu central et un défenseur qui évolue au poste d’axial droit.

Le PSG pousse pour Leny Yoro

De plus, le10sport.com vous confiait courant janvier que le directoire du Paris Saint-Germain préparait déjà le terrain pour boucler le transfert de Leny Yoro. Toutefois, déjà à l’époque, le LOSC réclamait 90M€ afin de céder le défenseur international espoir de 18 ans.

Une entrevue à Londres pour Leny Yoro ?