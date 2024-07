Transferts : Le Real Madrid veut plomber le PSG, un plan B est décidé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Kylian Mbappé, une nouvelle bataille fait déjà rage entre le PSG et le Real Madrid pour Leny Yoro. Le défenseur lillois souhaiterait rallier la capitale espagnole, mais les exigences du LOSC bloquent pour l’heure l’avancée des négociations, au point que les Merengue auraient activé un plan B en cas d’échec avec leur priorité.

Le feuilleton Mbappé à peine terminé, le PSG et le Real Madrid ont entamé une nouvelle bataille sur le mercato pour le transfert de Leny Yoro. A une année de la fin de son contrat, le défenseur devrait quitter le nord de la France durant l’été et ne manque pas de prétendants, lui qui a également la cote en Premier League. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le PSG s’est déjà positionné en janvier et ne baisse pas les bras dans ce dossier, ayant fait de l’espoir de 18 ans sa priorité en défense, mais le Real Madrid domine les débats.

Le LOSC attend 60M€ pour Leny Yoro

Et pour cause, la formation merengue aurait la préférence du joueur, bien décidé à suivre les traces de Kylian Mbappé. Mais pour l’heure, aucun accord à l’horizon entre le Real Madrid et le LOSC, qui réclamerait au moins 60M€, une somme trop importante aux yeux des dirigeants merengue, prêts à aller voir ailleurs en attendant la fin de contrat du Français.

Le Real Madrid a un plan B