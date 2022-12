Transferts : Le Real Madrid prépare du lourd sur le mercato, une réponse tombe

Thomas Bourseau

Alphonso Davies (22 ans) pourrait faire parler de lui à l’été 2024 si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici-là. Ce serait le moment où le Real Madrid souhaiterait frapper. Cependant, le Bayern Munich prévoirait de contre-attaquer.

Certes, le Real Madrid dispose de Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Cependant, en raison du départ de Marcelo en tant qu’agent libre à la dernière intersaison, le comité de direction merengue scruterait le marché des transferts afin de mettre la main sur un nouvel arrière latéral afin de renforcer cette position de l’effectif de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid pense à Alphonso Davies pour 2024

Et d’après les informations communiquées par AS ces dernières heures, il faudrait s’attendre à une offensive du Real Madrid auprès du Bayern Munich à l’été 2024 pour un éventuel transfert d’Alphonso Davies. Le défenseur canadien de 22 ans est contractuellement lié au Bayern jusqu’au 30 juin 2025. En cas d’absence de prolongation d’ici le printemps 2024, le champion d’Allemagne pourrait donc être contraint de céder Davies afin d’éviter un départ libre de tout contrat une année plus tard.

Le Bayern ne veut pas vendre Davies et prépare une prolongation