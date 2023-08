Transferts : Le PSG tente un coup, la menace est connue !

Thomas Bourseau

Et si le PSG faisait une surprise avant que le rideau tombe sur le mercato estival le vendredi 1er septembre ? RMC Sport a récemment confié que le mercato du Paris Saint-Germain était fermé dans l’entrejeu. Néanmoins, la vérité serait tout autre et Ibrahim Sangaré figurerait toujours dans les petits papiers du PSG.

Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-In Lee dans un registre différent sont venus renforcer le milieu de terrain du PSG à cette intersaison. Il était question d’une fin de mercato dans ce secteur de jeu selon RMC Sport, les priorités du Paris Saint-Germain se nommant Randal Kolo Muani et Bradley Barcola à présent.

Après Kolo Muani et Barcola, au tour de Sangaré au PSG ?

Néanmoins, d’après Le Parisien, lorsque le PSG serait parvenu à ses fins avec les deux attaquants français de Francfort et de l’OL, le comité de direction du club de la capitale lancerait une offensive pour Ibrahim Sangaré, milieu de terrain du PSV Eindhoven. L’agent de Sangaré a dernièrement affirmé à ESPN que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour l’ancien joueur du Toulouse FC.

«Un diamant brut»… L’entraîneur du PSG lui déclare sa flamme https://t.co/0NEWaf65ae pic.twitter.com/vveCsmsA64 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Nottingham prêt à lâcher les chevaux pour Sangaré ?