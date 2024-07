Transferts : Le PSG s’est mis d’accord, une grande annonce tombe à l’étranger !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Manuel Ugarte, l’histoire d’amour pourrait ne durer qu’une seule et unique saison. Le milieu de terrain uruguayen semble être en partance pour Manchester United et ce transfert pourrait permettre à l’opération João Neves de voir le jour dans la capitale. Le président du Benfica Lisbonne a fait une révélation à ce sujet.

Au cours du mercato estival de 2023 pour lequel le PSG a tout bonnement investi 400M€ afin de mettre Luis Enrique dans les meilleures dispositions pour son aventure au Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte a déposé ses valises dans la capitale grâce au paiement de la clause libératoire de 60M€ de son ancien contrat au Sporting Lisbonne. L’international uruguayen de 23 ans n’a pas totalement convaincu l’entraîneur espagnol. C’est du moins l’information que Duncan Castles communiquait dans The Transfers Podcast la semaine dernière.

Le transfert d’Ugarte pour financer l’opération João Neves ?

Le journaliste du Times affirmait que Luis Enrique n’aurait pas du tout l’intention de compter sur Manuel Ugarte la saison prochaine, n’ayant pas été impressionné par son rendement au cours du dernier exercice. L’entraîneur du PSG aurait réclamé à ses dirigeants son départ cet été afin que l’argent récolté soit réinvesti sur un autre milieu de terrain. le10sport.com vous faisait part d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour João Neves depuis le mois d’avril. Le prix de l’opération était trop important pour le PSG à l’époque, mais comme le Correio da Manha l’a confié samedi, le transfert de Manuel Ugarte qui est destiné à rejoindre Manchester United pour une indemnité de transfert avoisinant les 60M€ permettrait à Paris de sécuriser la venue de João Neves (19 ans).

«Il y a une proposition pour João, oui. Nous discutons du montant»

João Neves aurait déjà pris une grande décision envers le PSG avec qui il se serait mis contractuellement d’accord pour son prochain bail selon le journaliste Fabrizio Romano. Mais pour cela, il faudrait que le Paris Saint-Germain parvienne à en faire de même avec le Benfica Lisbonne sur le montant du transfert. Et comme Rui Costa l’a déclaré, le champion de France est déjà passé à l’offensive pour João Neves. « Il y a une proposition pour João, oui. Nous discutons du montant. Je n'ai jamais dit que João partirait pour 120 millions d’euros ». a assuré le président du Benfica Lisbonne. Le décor est planté, il n’y a plus qu’à pour le Paris Saint-Germain.