Transferts : Le PSG passe à côté d’une affaire à 70M€ !

Dans le viseur de Luis Campos lors du dernier mercato estival, Marcus Thuram a échappé au Paris Saint-Germain, privilégiant l’Inter pour son avenir. Un choix payant pour l’international français, auteur d’une première partie de saison solide en Italie. De quoi faire nourrir des regrets au club de la capitale, passé à côté d’un joli coup sportif, mais également financier.

Le PSG a attiré plusieurs internationaux français lors du dernier mercato estival, s’attachant les services de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, un autre joueur de Didier Deschamps était dans le collimateur de Luis Campos en la personne de Marcus Thuram, arrivant à la fin de son contrat avec Borussia Mönchengladbach. Malgré des discussions avec le PSG, le fils de Lilian a privilégié l’Inter pour son avenir, un choix payant.

Le PSG pouvait l’avoir libre, Marcus Thuram est aujourd’hui valorisé à 70M€

Marcus Thuram n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place à l’Inter et apparaît déjà comme l’un des meilleurs coups de l’été, lui qui s’est engagé libre. Avec 6 buts et 10 passes décisives au compteur, l’attaquant des Bleus a vu sa cote grimper en flèche comme l’explique ce vendredi la Gazzetta dello Sport , qui le valorise à 70M€. Les Nerazzurri ont donc le sourire, tandis que les autres prétendants, à commencer par le PSG, peuvent nourrir des regrets.

« Je sais pourquoi j'ai fait ce choix »