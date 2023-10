Transferts : Le PSG a recruté deux légendes d’un seul coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2012, le PSG avait effectué une partie de son recrutement du côté du Milan AC en attirant Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. D'ailleurs, le géant suédois a précisé qu'il faisait partie d'un package global aux côtés du robuste défenseur brésilien à cette époque.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, acté en 2011, la direction du club de la capitale enchaine les recrutements de prestige grâce de ses moyens financiers colossaux. Et l'été 2012 a marqué un véritable tournant dans la construction du projet QSI, puisque le PSG avait réussi à attirer sa toute première grande star internationale, arrivée tout droit du Milan AC : Zlatan Ibrahimovic. En pleine bourre à l'époque dans l'écurie du club italien, l'ancien buteur suédois a donc été le premier transfert majeur de l'ère qatarie au PSG.

Ibrahimovic ne voulait pas venir au PSG

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic révèle pourtant qu'à cette époque, il avait d'abord refusé de signer au PSG et souhaitait rester au Milan AC : « L'arrivée à Paris a été difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j'étais heureux. Au début de l'été, j'ai dit à Galliani « Promets-moi de ne pas me vendre » et il m'a répondu « OK » », assure Ibrahimovic. Mais finalement, le club rossonero a décidé de l'envoyer au PSG, et le buteur n'y a pas été tout seul...

« Ils m'avaient mis avec Thiago Silva dans le même paquet »