Transferts : Ils s’enflamment après avoir battu l’OM au mercato

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très entreprenant sur le mercato cet été, l'OM pensait valider encore une belle prise en la personne de Youssoufa Moukoko. Ce mercredi, le jeune espoir allemand a signé à l'OGC Nice en prêt avec une option d'achat estimée à 18M€. L'avant-centre de 19 ans, qui impressionne depuis les jeunes catégories au Borussia Dortmund, suscite la grande satisfaction de la part des dirigeants niçois.

Cité comme l'un des possibles remplaçants de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, Youssoufa Moukoko semblait même proche de rejoindre la cité phocéenne. Finalement, il a posé ses bagages pas très loin puisque c'est à Nice qu'il va évoluer cette saison. Le jeune Allemand, heureux de débuter une nouvelle aventure en France, ravit les dirigeants niçois.

« C’est un joueur pétri de qualités »

Né en 2004, Youssoufa Moukoko a battu de nombreux records de précocité ces dernières au Borussia Dortmund. A seulement 19 ans, il compte déjà 99 matches chez les professionnels avec le club allemand, qui a trouvé là une belle pépite. « C’est un joueur pétri de qualités, bon dans la profondeur et doué face au but. Malgré son jeune âge. il est déjà international allemand et possède un vrai vécu au haut niveau. Il va nous offrir un profil différent devant » a déclaré Florian Maurice, directeur sportif, dans le communiqué officiel de Nice.

Un joli coup

Agacé de sa situation à Dortmund où il est trop peu titularisé à son goût depuis un moment, Youssoufa Moukoko était donc placé sur la liste des départs cet été. Et c'est finalement l'OGC Nice qui a triomphé de la situation, au nez et à la barbe de l'OM notamment. « Youssoufa était un attaquant très convoité et nous sommes ravis de le voir nous rejoindre. Le mercato est fait d’opportunités, celle-ci était belle et nous l’avons saisie. Nous lui souhaitons la bienvenue » ajoute Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons. Ceux-ci bénéficient d'une option d'achat pour l'Allemand.