Transferts : Il snobe l'OM et réalise l'un de ses rêves !

Se rendant compte de son erreur, l'OM a déjà vendu Elye Wahi. Le Français a ainsi rejoint l'Eintracht Francfort s'est hiver et la question était de savoir qui viendra le remplacer. Le club phocéen s'est finalement tourné vers Amine Gouiri, mais avant l'Algérien, on a beaucoup parlé de Santiago Giménez. Le Mexicain a plutôt pris la direction du Milan AC, pour son plus grand bonheur.

Lors de ce mercato hivernal, l'OM était à la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Elye Wahi. Différents noms ont alors circulé sur la Canebière, à commencer par Santiago Giménez. Le Mexicain empilait les buts au Feyenoord Rotterdam, mais à défaut de signer à Marseille, il a rejoint le Milan AC. Le rêve est alors devenu réalité pour Giménez.

« Milan a toujours été un rêve et un objectif »

Ce mardi, Santiago Giménez était présenté en tant que nouveau joueur du Milan AC. Le Mexicain a alors pu expliquer : « Milan a toujours été un rêve et un objectif. Je me concentre uniquement sur le travail et le jeu, sachant que les portes étaient toujours ouvertes ».

« C'est comme un costume sur mesure »

« Le Milan AC ? C'est comme un costume sur mesure. Je m'identifie aux valeurs. (...) Difficile de convaincre le Feyenoord de me laisser partir ? Zlatan et mes représentants devraient répondre à cela, ce sont eux qui ont insisté. Je devais simplement jouer et laisser tout entre les mains de Dieu », a également confié Santiago Giménez.