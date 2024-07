Transferts : Il débarque enfin au PSG et se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Officiellement recruté par le PSG l’hiver dernier pour 20M€, Gabriel Moscardo a donc enfin intégré l’effectif parisien après être resté en prêt pendant six mois au Brésil. Et le milieu de terrain de 18 ans s’est confié sur ce nouveau challenge en évoquant notamment son intégration avec les autres joueurs brésiliens ainsi que son apprentissage du français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 20M€ en janvier dernier pour recruter Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain de 18 ans formé au Corinthians. Luis Campos avait décidé de le laisser en prêt pendant six mois au Brésil, et Moscardo a finalement débarqué à Paris cet été. Il a enfin pris le chemin de l’entraînement avec le PSG ces derniers jours, et dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, il s’est confié sur son arrivée.

« Marquinhos va beaucoup m’aider »

« J’aime beaucoup Paris, parce que c’est une très belle ville. Je suis ici depuis 15 jours. J’aime vraiment beaucoup le Campus, toutes les personnes au Campus. C’est une bonne ville pour moi. Je suis très heureux d’avoir des amis brésiliens dans l’équipe. Je pense que Marquinhos va beaucoup m’aider cette saison. Je pense que l’on va faire une bonne saison et que l’on va gagner beaucoup de trophées », confie Moscardo, qui a appris le français en quelques mois afin d’être prêt et directement compétitif avant de débarquer au PSG.

« Je veux parler en français »

« L’apprentissage du français ? J’ai commencé au Brésil il y a quatre mois. Pour moi, c’est très important de parler français. C’est du respect pour les personnes au club, pour le club et pour pouvoir parler plus facilement avec tous les gens au Campus. Je ne veux pas parler l’anglais avec un Français. Je veux parler en français avec un Français par respect pour lui », poursuit la recrue du PSG. Des efforts qui devraient faciliter son intégration...