Transferts : Grande nouvelle pour le RC Lens avec cette star ?

Annoncé avec insistance dans le viseur du Bayern Munich ces derniers jours alors que son histoire avec Manchester United semble toucher à sa fin, Raphaël Varane serait finalement une piste trop onéreuse pour le club allemand. Une aubaine pour le RC Lens qui a déjà ouvert la porte à un retour de l'ex-international français ?

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2025, Raphaël Varane semble bien parti pour quitter Manchester United dans un avenir proche. Le défenseur central français de 30 ans ne semble plus vraiment entrer dans les plans de son entraîneur, Erik Ten Hag, qui l'a relégué au second plan dans la hiérarchie des Red Devils , et le Bayern Munich semble même avoir fait depuis quelque temps de Varane sa grande priorité du mercato hivernal. Sauf qu'un élément vient tout relancer dans ce feuilleton.

Le Bayern jette l'éponge pour Varane ?

Selon les révélations de Sport Bild , la direction du Bayern considère finalement que Raphaël Varane n'est plus à son meilleur niveau et s'interroge sur la pertinence d'un tel transfert. De plus, le salaire imposant de l'ancien joueur de l'équipe de France, évalué à 12M€ par an, serait un frein aux yeux du club bavarois, qui pourrait donc se concentrer sur d'autres pistes défensives en janvier. Mais une autre écurie pourrait profiter de cet abandon...

De bon augure pour le RC Lens ?