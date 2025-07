Transferts : De la Ligue des champions au Paris FC, un accord est trouvé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir officialisé les arrivées de Nhoa Sangui et Moses Simon, le Paris FC poursuit son mercato et disposerait d’un accord avec Benjamin André, désireux de quitter le LOSC pour rejoindre le promu. Au sein du vestiaire lillois, on s’attend à voir le milieu de 34 ans partir.

Sous l’égide de la famille Arnault, le Paris Football Club a de l’ambition dans ce mercato estival décisif en vue de son retour en Ligue 1. Pour l’heure, deux recrues ont été annoncées par le promu, s’attachant les services de Nhoa Sangui (ex-Reims) et de Moses Simon (ex-FC Nantes). Du mouvement est encore à prévoir alors que le PFC entend mettre la main sur une petite dizaine de renforts. Benjamin André pourrait suivre rapidement.

Le PFC a trouvé un accord avec Benjamin André Cela fait plusieurs jours que la piste Benjamin André est évoquée avec insistance, un dossier bien avancé si l’on en croit L’Équipe, annonçant ce jeudi qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le PFC et le milieu de 34 ans pour un contrat de trois ans, assorti d’un salaire mensuel de 225 000€.