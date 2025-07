OM - Paris FC : La bagarre que personne n’a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En Ligue 1, l’OM et le Paris FC font parties des clubs les plus ambitieux sur le mercato. A tel point qu’ils pourraient se retrouver en concurrence sur certains dossiers comme c’est le cas pour Matthis Abline. Mais en plus de l’attaquant du FC Nantes, Marseillais et Parisiens se disputeraient également la signature du milieu de terrain colombien Richard Rios.

Cet été, deux clubs risquent de se montrer particulièrement actifs sur le mercato à savoir l'OM et le Paris FC. Les Marseillais souhaitent construire un effectif capable de faire bonne figure en Ligue des champions, tandis que le PFC nourrit de belles ambitions après sa montée en Ligue 1. Et d'ailleurs, selon Daniel Riolo, les deux clubs s'intéresseraient à Richard Rios, milieu de terrain colombien qui évolue à Palmeiras.

Richard Rios dans le viseur de l'OM et du PFC ? « L’OM s’est mis dessus l’année dernière, ils avaient proposé une quinzaine de millions un truc comme ça. Ce n’était pas assez et il n’avait pas encore eu totalement le bon de sortie de son club. Maintenant, c’est devenu trop cher », estime le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’évoquer la concurrence du Paris FC.