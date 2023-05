Transferts : Cristiano Ronaldo invite Leo Messi, le PSG va halluciner

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ du PSG semble inéluctable, Lionel Messi est annoncé avec insistance au FC Barcelone, mais une possible signature en Arabie saoudite fait également beaucoup parler. Une destination validée par Cristiano Ronaldo, vantant les mérites du championnat dans lequel il évolue depuis le début de l’année.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi est bien parti pour plier bagage, une prolongation étant très loin de voir le jour. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui ne cache plus sa volonté de rapatrier le septuple Ballon d’Or, nostalgique de sa vie en Catalogne. Pour autant, l’hypothèse d’une arrivée en Arabie saoudite n’est pas encore à exclure malgré l’emballement de la presse espagnole, loin de là, une source saoudienne citée par l’ AFP le 9 mai dernier assurant même que l’affaire était « conclue », avec un salaire annuel qui pourrait être compris entre 400 et 500M€, du jamais-vu.

Messi convoité en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo attend du monde

En Arabie saoudite, Lionel Messi pourrait retrouver son grand rival Cristiano Ronaldo, évoluant à Al-Nassr depuis le début de l’année. Alors que des rumeurs circulent déjà concernant l’avenir du Portugais, celui-ci n’a pas manqué de vanter les mérites de son nouveau championnat, invitant d’autres joueurs à le rejoindre.

« Je pense que ce championnat fera partie des cinq meilleurs du monde »