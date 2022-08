Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Douzième recrue sur le mercato, Laurent Batlles s'enflamme

Publié le 30 août 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Après un début de saison poussif en Ligue 2, l'ASSE a rapidement compris qu'il fallait encore se renforcer sur le mercato qui fermera ses portes jeudi soir. Conscient de l'urgence de la situation, les Verts viennent ainsi de boucler trois transferts en quelques heures. Le dernier en date, celui de Thomas Monconduit, enchante Laurent Batlles.

Et de onze ! Auteur d'un début de saison délicat en Ligue 2, l'ASSE a décidé d'accélérer sur le mercato qui fermera ses portes jeudi soir. Ainsi, après Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Lenny Pintor, Victor Lobry, Jimmy Giraudon, Benjamin Bouchouari, Mathieu Dreyer, Ibrahima Wadji et Léo Pétrot, c'est Thomas Monconduit qui débarque chez les Verts pour trois saisons en provenance de Lorient. La douzième recrue estivale du club qui a connu énormément de mouvements après sa relégation en Lihue 2.

Monconduit s'engage avec l'ASSE

Ainsi, par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé la signature de son nouveau milieu de terrain. « Après Ibrahima Wadji et Léo Pétrot, Thomas Monconduit devient la troisième recrue de ce mardi 30 août et la onzième recrue estivale de l'AS Saint-Étienne. Le joueur de 31 ans renforcera l'entre-jeu stéphanois jusqu'en 2025 et apportera également toute la maturité qu'il a acquise au fil d'une carrière déjà bien riche », explique le club du Forez au sujet de son nouveau numéro 7.

✍️ 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗠𝗼𝗻𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗶𝘁 défendra désormais, avec le numéro 7️⃣, les couleurs stéphanoises ! L'AS Saint-Étienne souhaite la bienvenue à son nouveau milieu de terrain 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2022

Le soulagement de Batlles

Une excellente nouvelle pour Laurent Batlles qui n'a jamais caché sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs pour enrichir son effectif, notamment en apportant de l'expérience à un groupe assez jeune. « Thomas est un joueur avec beaucoup d'expérience. Il va nous amener de la sérénité sur et en-dehors du terrain. C'est un joueur qui connaît aussi bien la Ligue 1 Uber Eats que la Ligue 2 BKT et qui a vécu une montée avec Amiens. Par rapport aux nombreux jeunes que l'on compte, on avait besoin d'un joueur un peu plus aguerri pour les accompagner. C'est également un joueur polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain », assure le coach des Verts sur le site officiel du club.

La joie de Monconduit