Transferts : Après son raté, le PSG prépare la contre-attaque !

Le PSG n’est pas parvenu à ses fins par le passé dans sa quête de la signature de Johan Bakayoko. Et à en croire la presse néerlandaise, le Paris Saint-Germain préparerait son offensive pour le mercato à venir. Il lui faudra au moins débourser 40M€. Explications.

La fin de saison approche et donc, il en va de même pour l’ouverture du mercato estival au cours duquel le PSG risque d’être particulièrement actif en raison du remplacement de Kylian Mbappé entre autres. Déjà intéressé par Johan Bakayoko l’année dernière, le Paris Saint-Germain n’aurait pas fermé ce dossier.

Une bataille à 50M€ pour Johan Bakayoko ?

À en croire les informations communiquées par Eindhovens Dagblad , le PSG formulerait bel et bien un intérêt pour Johan Bakayoko. Un nom qui est occasionnellement revenu dans la presse concernant le mercato du PSG et notamment l’été dernier. Il était même stipulé que le Paris Saint-Germain allait débourser la coquette somme de 25M€ au PSV Eindhoven afin de s’attacher les services de Bakayoko. D’après ED , le PSV se préparerait à recevoir des offres comprises entre 40 et 50M€.

Le transfert de Bakayoko se précise !

Si l’on en croit le journaliste Rik Elfrink, Johan Bakayoko, malgré la volonté du PSV Eindhoven de pouvoir compter sur lui la saison prochaine, devrait cependant quitter le club néerlandais pour se lancer un nouveau challenge ailleurs. Le PSV saurait pertinemment qui lui sera plus que difficile de prolonger sa collaboration avec l’international belge. La chance du PSG ?