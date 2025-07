Transfert surprise, le PSG va lâcher «un gros chèque» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat s’achève en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé ce qui place le PSG dans une situation compliquée. A tel point que le recrutement d’un gardien de but pourrait alors devenir une option sérieuse dans les prochaines semaines. Et pour cela, il faudra sortir le chéquier.

La saison de Gianluigi Donnarumma aurait du mettre fin aux discussions sur son avenir. Et pourtant, le portier italien, dont le contrat court jusqu'en 2026, n'a toujours pas prolongé, ce qui jette un froid sur son futur au PSG. Et pourtant, l'ancien Milanais a été l'un des principaux artisans de la victoire en Ligue des champions. Mais que se passera-t-il si la situation n'évolue pas ? Kevin Diaz évoque la possibilité d'aller chercher un nouveau gardien qui correspond plus au style de jeu de Luis Enrique. Et pour cela, il faudra sortir un gros chèque.

Donnarumma, le cas épineux du PSG « Le PSG doit-il céder aux demandes de Donnarumma ? Le poste de gardien est un des axes d'amélioration si le Paris Saint-Germain veut passer une nouvelle étape. C'est un excellent gardien sur sa ligne, pas de soucis. Top 3, il a été monstrueux cette saison », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre en estimant que le PSG pourrait trouver mieux avec un gros chèque.